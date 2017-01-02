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Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:27:54

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Roma'da dünya evine girdi

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    Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. 

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    Sade bir törenle dünya evine giren ikilinin düğününe 14 kişi katıldı. 

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    Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı ve Caner Erkin hayatlarını birleştirdi.

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