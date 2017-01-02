MAGAZİN
Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi
02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:27:54 | Güncelleme: 20:00:19
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Roma'da dünya evine girdi
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Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.
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Sade bir törenle dünya evine giren ikilinin düğününe 14 kişi katıldı.
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Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı ve Caner Erkin hayatlarını birleştirdi.
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Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Roma’da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin’in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.
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İtalya’da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma’yı turladılar.
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