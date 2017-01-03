Ünlüler 2017’yi böyle karşıladı

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Yılbaşı gecesi çalışmayıp tatil yapan ünlülerin bir kısmı yeni yılı evlerinde sevdikleriyle toplanarak, bir kısmı dışarıya çıkarak, bir kısmı da yurtdışında karşıladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl dilekleriniyse sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak duyurdu. Bakın İstanbul’daki hain terör saldırısı henüz gerçekleşmemişken paylaşımda bulunan ünlüler 2017’ye nasıl girdi ve neler diledi?