Ünlüler 2017’yi böyle karşıladı

03 Ocak 2017 Salı, 09:54:09 | Güncelleme: 10:16:34
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Yılbaşı gecesi çalışmayıp tatil yapan ünlülerin bir kısmı yeni yılı evlerinde sevdikleriyle toplanarak, bir kısmı dışarıya çıkarak, bir kısmı da yurtdışında karşıladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl dilekleriniyse sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak duyurdu. Bakın İstanbul’daki hain terör saldırısı henüz gerçekleşmemişken paylaşımda bulunan ünlüler 2017’ye nasıl girdi ve neler diledi?
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Hande Erçel:
Yeni yıla Paris’te ‘merhaba’ dedi
Show TV’nin sevilen dizisi ‘Aşk Laftan Anlamaz’ın güzel oyuncusu Hande Erçel yeni yıla Paris’te girdi. Erçel, video paylaşarak takpçilerinin yeni yılını kutladı.
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Murat Boz-Aslı Enver:
Aşk dolu bir yıl dilediler
Murat Boz-Aslı Enver çifti, yeni yıla birlikte girdi. Boz, soldaki fotoğrafı “Sevdiklerinizle güzel, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu bir yıl olsun...” notuyla paylaştı.
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İbrahim Tatlıses:
Çifte kutlama
İbrahim Tatlıses yeni yıla oğlu ve torunlarıyla girdi. Fotoğraf paylaşan Ahmet Tatlıses hem yeni yılı hem de 1 Ocak doğumlu olan babasının yeni yaşını kutladı.
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Farah Zeynep Abdullah-Caner Cindoruk:
Dostlar bir aradaydı
Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk, Ece Çeşmioğlu, Metin Akdülger ve Necip Memili yeni yıla birlikte girdi. Ekip sosyal medyadan mutlu yıllar diledi.
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Helin Avşar-Zehra Çilingiroğlu:
Teyze-yeğen, Hülya Avşar’ı dinlediler
Helin Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu, 2017’yi Hülya Avşar’ın Cenk Eren’le birlikte sahne aldığı otelde karşıladı.
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Melisa Sözen-Harun Tekin:
Arkadaşlar toplandı
Ünlü müzisyen Harun Tekin ve oyuncu sevgilisi Melisa Sözen yeni yıla arkadaşlarıyla birlikte girdi.