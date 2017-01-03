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03 OCAK 2017
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Ünlüler 2017’yi böyle karşıladı

03 Ocak 2017 Salı, 09:54:09

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    Yılbaşı gecesi çalışmayıp tatil yapan ünlülerin bir kısmı yeni yılı evlerinde sevdikleriyle toplanarak, bir kısmı dışarıya çıkarak, bir kısmı da yurtdışında karşıladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yıl dilekleriniyse sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak duyurdu. Bakın İstanbul’daki hain terör saldırısı henüz gerçekleşmemişken paylaşımda bulunan ünlüler 2017’ye nasıl girdi ve neler diledi? 

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    Hande Erçel:

    Yeni yıla Paris’te ‘merhaba’ dedi

    Show TV’nin sevilen dizisi ‘Aşk Laftan Anlamaz’ın güzel oyuncusu Hande Erçel yeni yıla Paris’te girdi. Erçel, video paylaşarak takpçilerinin yeni yılını kutladı.

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    Murat Boz-Aslı Enver:

    Aşk dolu bir yıl dilediler

    Murat Boz-Aslı Enver çifti, yeni yıla birlikte girdi. Boz, soldaki fotoğrafı “Sevdiklerinizle güzel, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu bir yıl olsun...” notuyla paylaştı.

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