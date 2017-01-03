Oyuncu Mehmet Polat'a taciz ve darp davası açıldı

Ünlü oyuncu Mehmet Polat, İstanbul Beyoğlu'nda tanıştığı Zeynep Eren'i Şişli'deki evine davet etti. Ancak ikili arasında tartışma yaşandı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre Polat genç kadını darp edip, saçından sürükleyerek evden attı. Karakola giden Eren, şikâyetçi oldu. Eren, vücudunda morluklar yüzünden basit şekilde yaralandığına dair rapor da aldı. Ünlü oyuncu ise kendisini takip eden genç kadının, evine zorla girmeye çalıştığını ileri sürdü.



Mehmet Polat hakkında "yaralama" ve "hakaret" suçu kapsamında dava açılırken, Zeynep Eren hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçu kapsamında dava açıldı.



Hâkim karşısına çıkan oyuncu ifadesinde, olay gecesi Eren'in evine izinsiz şekilde geldiğini ve buna sinirlendiği için aralarında tartışma çıktığını anlattı. Polat, genç kadının zorla eve girmeye çalışmasının ardından engellemek için müdahale ettiğini, asla darp etmediğini kaydetti.



Polat, "Bu davada tacize maruz kalan taraf benim" diyerek kendisini savundu. Zeynep Eren'in ifadesine başvurulmak üzere duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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