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Tatil bitti yurda döndüler

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:16:24

Yılbaşı tatili için yurtdışını tercih eden Ricardo Quaresma, Ünal Aysal, Ali Sunal ve Okan Buruk tatil dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi

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    Quaresma’nın fotoğraf isyanı

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, eşi Maria Quaresma ve çocukları ile birlikte yılbaşı tatili dönüşü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. 

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    Yıldız futbolcu ve ailesi için Master minibüs tahsis edildi. 

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    Quaresma, az Türkçesi ile kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Yeter yeter” diyerek çıkıştı.

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