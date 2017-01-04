Tatil bitti yurda döndüler

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Ailece tatil

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, kızı Alin ve eski eşi Fani Grammatikogiann ile birlikte Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde görüntülendi. Kızının elinden tutarak yürüyen Aysal, basın mensuplarına ‘İyi seneler’ dileyerek kendisini bekleyen özel araç ile oradan ayrıldı.