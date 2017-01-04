Tatil bitti yurda döndüler

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:16:24 | Güncelleme: 11:28:58
Yılbaşı tatili için yurtdışını tercih eden Ricardo Quaresma, Ünal Aysal, Ali Sunal ve Okan Buruk tatil dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi
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Quaresma’nın fotoğraf isyanı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, eşi Maria Quaresma ve çocukları ile birlikte yılbaşı tatili dönüşü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı.
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Yıldız futbolcu ve ailesi için Master minibüs tahsis edildi.
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Quaresma, az Türkçesi ile kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Yeter yeter” diyerek çıkıştı.
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Yeni yıla İtalya’da girdiler
Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, eşi Nihan Buruk ile birlikte gittiği İtalya tatili dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Buruk, Ortaköy saldırısına çok üzüldüğünü ifade etti.
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Ailece tatil
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, kızı Alin ve eski eşi Fani Grammatikogiann ile birlikte Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde görüntülendi. Kızının elinden tutarak yürüyen Aysal, basın mensuplarına ‘İyi seneler’ dileyerek kendisini bekleyen özel araç ile oradan ayrıldı.
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Sunal Ailesi yorgun döndü
Ali Sunal ve Gül Sunal, tatil dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Sunal Ailesi, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Güler Yiğit ve Halil Değer’le birlikte Brüksel’de tatil yaptıklarını söyledi.