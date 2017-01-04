Doğa Rutkay: Bu yıl anne olmak istiyorum

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“Bu yıl içerisinde ki planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim”