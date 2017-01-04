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Doğa Rutkay: Bu yıl anne olmak istiyorum

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:56:59

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    'Hadi Be’ programına konuk olan oyuncu Doğa Rutkay canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı. İşte Rutkay'ın açıklamaları:

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    “Bu yıl içerisinde ki planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim”

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    “Cimri birisi değilim ama emeğime saygı duyuyorum. Büyük markalara hiç para harcamadım. Onlara vereceğim parayla dünyayı geziyorum. Bir tek kaliteli ayakkabı giyiyorum. Sade ve doğal olan tarafta oldum”

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