Doğa Rutkay: Bu yıl anne olmak istiyorum

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:56:59 | Güncelleme: 13:04:58
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'Hadi Be’ programına konuk olan oyuncu Doğa Rutkay canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı. İşte Rutkay'ın açıklamaları:
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“Bu yıl içerisinde ki planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim”
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“Cimri birisi değilim ama emeğime saygı duyuyorum. Büyük markalara hiç para harcamadım. Onlara vereceğim parayla dünyayı geziyorum. Bir tek kaliteli ayakkabı giyiyorum. Sade ve doğal olan tarafta oldum”
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“Bekletilmeyi ve verilen sözün tutulmamasından nefret ediyorum. Bunları sevmiyorum ama kocam beni çok bekletiyor ve hazırlanamıyor. Kerimcan çok yavaş, ben ise takm tersi çok hızlı ve hamarat bir ev hanımıyım”
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“Arkeolog olmak istedim ama üniversitede tarih bölümünü kazanamadığım için son çarem oyunculuktu. Bende konservatuara girdim. Eğer tarih bölümünü kazansaydım çok iyi bir tarihçi olurdum. Şimdi de dönem diziler var ama ben dönem dizilerinde yer almam. Çünkü ben insanları güldürmeyi seviyorum”