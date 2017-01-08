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“Çok Aramızda”dan bol kahkahalı final

08 Ocak 2017 Pazar, 10:41:23

Demet Akbağ ve ekibinin ünlü isimleri şakaladığı “Çok Aramızda”, son bölümüyle ekrana gelecek. Finale, Banu Alkan’a yapılan şaka damga vuracak

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    Sezon boyunca 48 ünlü isme birbirinden şaşırtıcı ve komik dakikalar yaşatan “Demet Akbağ ile Çok Aramızda”, bu akşam takipçileriyle son randevusuna çıkacak. Final bölümünde Akbağ ve ekibi sırasıyla Banu Alkan, Seray Sever, Reyhan Karaca ve Bülent Serttaş’ı şakalayacak. 

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    Magazin programına konuk olduğunu düşünerek çekime gelen Alkan’ın hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmayacak. Hayvanları gezip muhabirle röportaj yaptığı sırada, Sibirya Kaplanı’nın kaçtığı haberini alan sanatçı, yağmurdan kaçarken adeta doluya tutulacak.

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    Ardından, iş toplantısına gittiğini düşünen Sever, kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacak. 

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