“Çok Aramızda”dan bol kahkahalı final

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Sezon boyunca 48 ünlü isme birbirinden şaşırtıcı ve komik dakikalar yaşatan “Demet Akbağ ile Çok Aramızda”, bu akşam takipçileriyle son randevusuna çıkacak. Final bölümünde Akbağ ve ekibi sırasıyla Banu Alkan, Seray Sever, Reyhan Karaca ve Bülent Serttaş’ı şakalayacak.