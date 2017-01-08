Evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam eşi Başak Dizer ile Etiler'de görüntülendi.
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer önceki gün Etiler-Akmerkez’deydi. Başak Dizer “Eşinizle aranızın bozuk olduğu, kayınvalideniz Nurten Tatlıtuğ nedeniyle kavga ettiğiniz iddiası var, doğru mu?” sorusuna cevap verdi: “Bu büyük bir yalan. Her şey yolunda, gayet iyiyiz.”
Başak Dizer aynı günün akşamı Etiler’de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Birlikte yemek yediler. Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili konuşmak istemedi. Çiftin yüzü asıktı.