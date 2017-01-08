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08 OCAK 2017
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Başak Dizer o iddiaya yanıt verdi

08 Ocak 2017 Pazar, 11:35:30

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    Evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam eşi Başak Dizer ile Etiler'de görüntülendi.

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    Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer önceki gün Etiler-Akmerkez’deydi. Başak Dizer “Eşinizle aranızın bozuk olduğu, kayınvalideniz Nurten Tatlıtuğ nedeniyle kavga ettiğiniz iddiası var, doğru mu?” sorusuna cevap verdi: “Bu büyük bir yalan. Her şey yolunda, gayet iyiyiz.”

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    Başak Dizer aynı günün akşamı Etiler’de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Birlikte yemek yediler. Kıvanç Tatlıtuğ konuyla ilgili konuşmak istemedi. Çiftin yüzü asıktı.

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