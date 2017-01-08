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''MESAFELİYİZ''

Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ oğlunun 19 Şubat 2016’da Paris’te yapılan düğününe gitmemişti. “Gelinini istemiyor” haberlerine şu cevabı vermişti: “Böyle bir şey yok, sadece mesafeliyiz o kadar.” (Posta)