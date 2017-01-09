MAGAZİN
Aynur Aydın, şöhretini Arap dünyasına taşıdı
09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:47:00 | Güncelleme: 10:50:52
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Şarkıcı Aynur Aydın, Arap ülkelerinin dikkatini çekti.
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Ortadoğu’da hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindiğini söyleyen Aydın, “Dubai, Katar gibi Arap ülkelerinde çok seviliyorum.
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Araplar daha çok Türk kadın oyuncularını severken aralarında bir şarkıcı benim.
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Magazin programlarının jeneriğinde Tuba Büyüküstün ve Beren Saat’in ardından ben çıkıyorum.
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Onlar doğal kadın seviyorlar” diye konuştu.
HT MAGAZİN
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