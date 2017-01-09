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Aynur Aydın, şöhretini Arap dünyasına taşıdı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:47:00

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    Şarkıcı Aynur Aydın, Arap ülkelerinin dikkatini çekti. 

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    Ortadoğu’da hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindiğini söyleyen Aydın, “Dubai, Katar gibi Arap ülkelerinde çok seviliyorum.

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    Araplar daha çok Türk kadın oyuncularını severken aralarında bir şarkıcı benim. 

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