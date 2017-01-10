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Nusret Gökçe, internet fenomeni oldu

10 Ocak 2017 Salı, 11:21:18

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    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe, 2017’nin ilk internet fenomeni oldu. 

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    Etlerle çektirdiği garip fotoğraf ve videolarıyla Türkiye’de büyük ilgi gören Nusret Gökçe, ‘Her şeyden önce tuz’ anlamına gelen #saltbae (Salt before anything else) etiketiyle Twitter’da dünya gündemine girdi. 

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    Nusret’in paylaşımları kısa sürede yayılırken, ünlü aşçının kendine özgü tuz dökme metodu defalarca taklit edildi. 

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