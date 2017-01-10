Nusret Gökçe, internet fenomeni oldu

10 Ocak 2017 Salı, 11:21:18 | Güncelleme: 11:31:58
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe, 2017’nin ilk internet fenomeni oldu.
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Etlerle çektirdiği garip fotoğraf ve videolarıyla Türkiye’de büyük ilgi gören Nusret Gökçe, ‘Her şeyden önce tuz’ anlamına gelen #saltbae (Salt before anything else) etiketiyle Twitter’da dünya gündemine girdi.
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Nusret’in paylaşımları kısa sürede yayılırken, ünlü aşçının kendine özgü tuz dökme metodu defalarca taklit edildi.
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Önceki akşam NBA’de oynanan Sacramento Kings-Golden State Warriors maçı öncesi takımların Twitter atışmasına da Nusret damga vurdu.
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Golden State Warriors hesabı kazandıkları maç sonrası rakibine ‘tuzlama’lı gönderme yaptı.
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Nusret’in ünlü tuz dökme videosunun vejetaryen versiyonu bile çekilirken, Gökçe’nin emojisi de yapıldı.