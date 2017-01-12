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"ERKEK Mİ KALMADI?"

Gözyaşları içinde konuşan ünlü sunucu, "Hayatım boyunca bu tip dedikodulardan kaçtım. Böyle bir manşetle karşılaşmak beni çok üzdü. Ne kadar ayıp bir şey? Erkek mi kalmadı da ben evli bir erkekle birlikte olacağım? Niye olayım? İnsan haberi sormaz mı?