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Burcu Esmersoy gözyaşlarını tutamadı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:31:41

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    Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde 1.5 yıldır birlikte olduğu Tuna Aksu’dan ayrılmıştı. Bu ayrılıkla ilgili konuşmamayı tercih eden güzel sunucu, hakkında çıkan bir haberden sonra sessizliğini bozdu.

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    Bir gazetede yer alan 'Tuna Aksu ayrılığının ardında Burcu Esmersoy’un evli bir erkekle birlikte olması yatıyor’ şeklindeki haberi okuyunca büyük şok yaşadığını belirten Esmersoy, 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlandı.

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    "ERKEK Mİ KALMADI?"

    Gözyaşları içinde konuşan ünlü sunucu, "Hayatım boyunca bu tip dedikodulardan kaçtım. Böyle bir manşetle karşılaşmak beni çok üzdü. Ne kadar ayıp bir şey? Erkek mi kalmadı da ben evli bir erkekle birlikte olacağım? Niye olayım? İnsan haberi sormaz mı? 

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