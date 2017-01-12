Cem Yılmaz laboratuvar açılışına katıldı

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, Darıca'da bir ilkokulda yaptırılan, kendisinin de destek verdiği fen laboratuvarının açılışına katıldı. Çocuklarla deney yapan Yılmaz, esprileriyle güldürdü. Cem Yılmaz, deney tüpünün ucunu eliyle kapatarak salladığı sırada dernek başkanı, "Aman eline gelmesin" uyarısında bulunarak, "Şu anda içinde asit var, nasipse içinden oksijeni çıkaracağız." dedi. Bunun üzerine Yılmaz'ın "Nasipse mi? Böyle de kimya deneyi duymadım. Mesela yer çekimi var mı? Nasipse var." demesi laboratuvarda bulunanları güldürdü.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından "Denemeden Olmaz" projesi kapsamında Kazım Karabekir İlkokulunda yaptırılan fen laboratuvarı hizmete açıldı. Açılış törenine, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile komedyen Cem Yılmaz da katıldı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, törende yaptığı konuşmada, eğitimin bir ülkenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, çocukların aklına bilim kıvılcımını düşürebilmek ve eğitimlerini uygulamalı olarak desteklemek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. İmkanları yetersiz olan ilkokullarda fen laboratuvarı yaptırmak amacıyla başlattıkları "Denemeden Olmaz" projesi hakkında bilgi veren Özer, "Bu sene dernek olarak Cem Bey'in de desteğiyle 10 laboratuvara başladık, 3'ünü de bitirdik." dedi.

'BENİM NORMALDE FİZİĞİM İYİDİR'

Cem Yılmaz da laboratuvar açıldıktan sonra belki her şeyin bir anda değişmeyeceğini ama çocukların bu çatı altında ciddiye alındıklarını hissettiklerini, ciddiye alındıklarında gözlerinde oluşan ışıltıyı gördüğünü anlattı. Kendisinin süslü bir hayatı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Ben de mütevazi bir okulda hayatıma başladım, şimdi olsa yine mütevazi bir okulda başlarım çünkü güzel şeyler için çok fazla zahmet gerekmiyor. Aslında kötülük çok zahmetli bir şey. Akla kötülük getirmek insana daha çok zahmet verir. Pozitif şeyler daha zahmetsiz. Nefret yerine sevgi daha zahmetsiz." ifadelerini kullandı.

"Açılışın ardından çocuklarla birlikte deney yapacağım. Uzun zamandır kimyadan uzağım. Bakalım ne olacak ama benim normalde fiziğim iyidir." şeklinde espri yapan Yılmaz, şöyle devam etti:

'NASİPSE OKSİJENİ ÇIKARACAĞIZ...'

"Burada okulumuzun öğretmenleri de var. Sizden ricam, ilkokulda ve ortaokulda laboratuvarımız yoktu. Hatırlar arkadaşlarım, bir kabın içinde cıva vardı. Arada bir cıvayı uzaktan gösterip kaçıyorlardı. Onun için laboratuvar inşallah bugün açıldığı gibi ertesi gün 'Aman çocuklar ellemeyin bozarsınız' diyerek kapatılmasın."

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesen Yılmaz, laboratuvarda çocuklarla sohbet edip, deney yaptı. Yılmaz, deney tüpünün ucunu eliyle kapatarak salladığı sırada PLAT Başkanı İmer, "Aman eline gelmesin" uyarısında bulunarak, "Şu anda içinde asit var, nasipse içinden oksijeni çıkaracağız." dedi. Bunun üzerine Yılmaz'ın "Nasipse mi? Böyle de kimya deneyi duymadım. Mesela yer çekimi var mı? Nasipse var." demesi laboratuvarda bulunanları güldürdü. Laboratuvarda yaptığı esprilerle çocuklara keyifli anlar yaşatan Yılmaz, tahtaya kendi karikatürünü çizdi. Okuldan ayrılışı sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, sevenleriyle özçekim yaptı.