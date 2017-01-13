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Irak'ta İbrahim Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:44:20 AA

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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki "İbrahim Tatlıses Çay Ocağı" sanatçının hayranlarını bir araya getiriyor.

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    Süleymaniye kentindeki "Büyük Çarşı" içerisinde yaklaşık altı yıl önce açılan çay ocağında fonda hep Tatlıses şarkıları çalarken, duvarları da ünlü şarkıcının fotoğrafları süslüyor. Televizyondan da her daim Tatlıses şarkılarının klipleri izleniyor.

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    Çay ocağının sahibi 36 yaşındaki Baxevan Heme Said, İbrahim Tatlıses sevgisini ve bu sıra dışı mekanın hikayesini AA muhabirine anlattı. Tatlıses'e uzun yıllardır büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Said, çocuk yaştayken Türkçe bilmemesine rağmen onun şarkılarını ezberlediğini belirtti.

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