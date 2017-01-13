Irak'ta İbrahim Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı

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Ünlü türkücünün bölgede çok sayıda hayranı olduğu için çay ocağının ününün hızla yayıldığını aktaran Said, "Süleymaniye dışından, Erbil, Duhok, Zaho ve Türkiye'den ziyaret veya çalışmak için gelenler de burada çay içip bol bol fotoğraf çektiriyor. Halk hem İbo'nun sesini dinlemek hem de çay içmekten oldukça memnun." diye konuştu.