Irak'ta İbrahim Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
13 Ocak 2017 Cuma, 16:44:20 | Güncelleme: 17:10:49
AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki "İbrahim Tatlıses Çay Ocağı" sanatçının hayranlarını bir araya getiriyor.
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Süleymaniye kentindeki "Büyük Çarşı" içerisinde yaklaşık altı yıl önce açılan çay ocağında fonda hep Tatlıses şarkıları çalarken, duvarları da ünlü şarkıcının fotoğrafları süslüyor. Televizyondan da her daim Tatlıses şarkılarının klipleri izleniyor.
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Çay ocağının sahibi 36 yaşındaki Baxevan Heme Said, İbrahim Tatlıses sevgisini ve bu sıra dışı mekanın hikayesini AA muhabirine anlattı. Tatlıses'e uzun yıllardır büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Said, çocuk yaştayken Türkçe bilmemesine rağmen onun şarkılarını ezberlediğini belirtti.
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Said, 1996 yılından itibaren IKBY'de yayımlanan dergi ve gazetelerdeki Tatlıses resimlerini kesip albüm şeklinde arşivlemeye başlamış.
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TATLISES ARŞİVİNİ SERGİLEMEK İÇİN ÇAY OCAĞI AÇTI
Evinde Tatlıses'e ait birçok kaset, cd ve resmin birikmesi üzerine bunları sergilemek ve sanatçıya olan sevgisini göstermek için çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Said, "Çay ocağının duvarlarını tamamen arşivimdeki İbo resimleriyle doldurdum. Evde daha birçok resimleri duruyor çünkü asacak yer kalmadı." dedi.
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Ünlü türkücünün bölgede çok sayıda hayranı olduğu için çay ocağının ününün hızla yayıldığını aktaran Said, "Süleymaniye dışından, Erbil, Duhok, Zaho ve Türkiye'den ziyaret veya çalışmak için gelenler de burada çay içip bol bol fotoğraf çektiriyor. Halk hem İbo'nun sesini dinlemek hem de çay içmekten oldukça memnun." diye konuştu.
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Çocukken Tatlıses'i görme hayaliyle yaşadığını ve 2010 yılında Erbil'de bir arkadaşı vasıtasıyla sanatçıya ulaşabildiğini dile getiren Said, "Zor da olsa kendisini görebildim. Hemen boynuna sarılıp gözyaşları içinde nasıl bir hayranı olduğumu anlattım. O da çok mutlu oldu tabii." dedi.
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Said, "İbo'ya sağlıklı uzun ömür diliyorum. İnşallah bir gün Süleymaniye'ye gelir ve kendi ocağında çay içer." diyerek sözlerini tamamladı. Çay ocağının müdavimleri de Said gibi Tatlıses hayranlarından oluşuyor.
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Reşad Ali Reşid, Erbil'den Süleymani'ye sadece burada asılı olan Tatlıses'in resimleri önünde fotoğraf çektirmeye geldiğini söyledi. Tatlıses'in bölgede çok sevildiğini belirten Reşid, "Erbil'in çarşısı, taksileri ve radyolarında mutlaka İbo'nun sesini duyabilirsiniz. Onun bölgedeki hayranları hiçbir yerde yok. O büyük bir sanatçı." diye konuştu.