Damla Buket Çakıcı intikamını aldı

İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011’te Maslak’ta silahlı saldırıya uğradığında yanında ‘asistanım’ dediği Damla Buket Çakıcı vardı. Saldırıdan önce ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Tatlıses, Eylül 2011’de sürpriz yapıp uzatmalı sevgilisi Ayşegül Yıldız ile hastane odasında nikah masasına oturmuştu. Ayşegül Yıldız’ın nikah masasına oturma şartı; Damla Buket Çakıcı’nın işten çıkartılması olmuştu. Ünlü sanatçı, Ayşegül Yıldız’dan 2013’te boşandı.
Posta'nın haberine göre; Ayşegül Yıldız bir süre önce kızları Elif Ada’yı alarak memleketi Bursa’ya yerleşti. İbrahim Tatlıses de Damla Buket Çakıcı’yla tekrar barıştı. İddiaya göre evlenecekler.