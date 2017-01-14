Damla Buket Çakıcı intikamını aldı

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Posta'nın haberine göre; Ayşegül Yıldız bir süre önce kızları Elif Ada’yı alarak memleketi Bursa’ya yerleşti. İbrahim Tatlıses de Damla Buket Çakıcı’yla tekrar barıştı. İddiaya göre evlenecekler.