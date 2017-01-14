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Damla Buket Çakıcı intikamını aldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:49:06

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    İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011’te Maslak’ta silahlı saldırıya uğradığında yanında ‘asistanım’ dediği Damla Buket Çakıcı vardı. Saldırıdan önce ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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    Tatlıses, Eylül 2011’de sürpriz yapıp uzatmalı sevgilisi Ayşegül Yıldız ile hastane odasında nikah masasına oturmuştu. Ayşegül Yıldız’ın nikah masasına oturma şartı; Damla Buket Çakıcı’nın işten çıkartılması olmuştu. Ünlü sanatçı, Ayşegül Yıldız’dan 2013’te boşandı.

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    Posta'nın haberine göre; Ayşegül Yıldız bir süre önce kızları Elif Ada’yı alarak memleketi Bursa’ya yerleşti. İbrahim Tatlıses de Damla Buket Çakıcı’yla tekrar barıştı. İddiaya göre evlenecekler.

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