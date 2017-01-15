MAGAZİN
Kendall Jenner, oyunculuğa göz kırptı
15 Ocak 2017 Pazar, 15:10:49 | Güncelleme: 15:30:04
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Süper model Kendall Jenner, oyunculuk yapmak ve Audrey Hepburn’ü canlandırmak istediğini söyledi.
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Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olarak ünlenen ve Victoria’s Secret modeli olarak şöhretini pekiştiren Kendall Jenner, oyunculuğa göz kırptı.
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21 yaşındaki süper model, kendine ait web sitesi kendallj.com’da oyuncululk yapmak isteğine dair açıklamalarda bulundu.
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Jenner, mümkün olsa ‘Roman Holiday’, ‘Breakfast at Tiffany’s’, ‘Sabrina’ ve ‘My Fair Lady’ gibi filmlerin Oscar ödüllü yıldızı Audrey Hepburn’ü canlandırmak istediğini belirtti.
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1993 yılında hayatını kaybeden Hepburn’e övgüler yağdıran Jenner, “Audrey Hepburn’den söz ederek kendimi gururlandırdığımı biliyorum.
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Ona benziyorum ve mümkünse beni bir filmde oynatmak için başkaları arasından seçerdim” şeklinde konuştu.
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Modellik kariyerine, 14 yaşındayken başlayan ve ilk modellik deneyimini bir tekstil markası olan Forever 21’in bir kampanyasında yaşayan Jenner, oyunculuğa ilgisi olduğunu daha önce de belirtmişti.
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