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Paylaştığı fotoğrafa “Her zaman ki gibi hem kendimi çok güzel hissettim hem de çok rahattım” notunu düşen Altuğ’a takipçisi, dekoltesinin aşağıda durduğunu ve elbisenin rahatsız göründüğünü söyledi. Ünlü oyuncu ise, "Beğenmeyebilirsiniz ona elbet birşey diyemem ama bütün gece dans ettim ve hiç kıpırmadı, gerçekten çok rahattım" dedi. Altuğ'un fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.