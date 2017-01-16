16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:57:09 | Güncelleme: 16:23:43
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Dün akşam sosyetenin ünlü isimlerinden Azade Balkaner'in düğününe katılan Pınar Altuğ Atacan'ın elbisesi takipçileri arasında tartışma çıkardı.
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Sosyetenin gözde isimlerinden Azade Balkaner ve Alican Özsoy'un düğününe katılan Pınar Altuğ, derin dekolteli siyah bir elbise giydi.
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Boydan çekilmiş fotoğrafını da elbisenin tasarımcısına teşekkür ederek paylaştı, sonrasında ise bir takipçisiyle arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
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Paylaştığı fotoğrafa “Her zaman ki gibi hem kendimi çok güzel hissettim hem de çok rahattım” notunu düşen Altuğ’a takipçisi, dekoltesinin aşağıda durduğunu ve elbisenin rahatsız göründüğünü söyledi. Ünlü oyuncu ise, "Beğenmeyebilirsiniz ona elbet birşey diyemem ama bütün gece dans ettim ve hiç kıpırmadı, gerçekten çok rahattım" dedi. Altuğ'un fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.