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Pınar Altuğ'a dekolte eleştirisi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:57:09

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    Dün akşam sosyetenin ünlü isimlerinden Azade Balkaner'in düğününe katılan Pınar Altuğ Atacan'ın elbisesi takipçileri arasında tartışma çıkardı.

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    Sosyetenin gözde isimlerinden Azade Balkaner ve Alican Özsoy'un düğününe katılan Pınar Altuğ, derin dekolteli siyah bir elbise giydi.

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    Boydan çekilmiş fotoğrafını da elbisenin tasarımcısına teşekkür ederek paylaştı, sonrasında ise bir takipçisiyle arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 38 dakika önce
    hanım hanımcık işte uğraşmayın
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