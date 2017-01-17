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Şükrü Özyıldız sevgilisine evlenme teklif etti

17 Ocak 2017 Salı, 14:37:59

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    Şükrü Özyıldız'ın üç aydır birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman’a evlilik teklifi ettiği öne sürüldü.

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     Yaman, 120 bin TL’lik tektaş yüzükle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

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    Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, ekim ayından beri birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman’a evlenme teklifi etti ve iddialara göre 'Evet' cevabını aldı.

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