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Serhat Osman Karagöz
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Serhat Osman Karagöz'den ultrason paylaşımı

Geçtiğimiz yıl Pucca ile evlenen oyuncu Serhat Osman Karagöz, baba olmak için gün sayıyor

17 Ocak 2017 Salı, 19:01:20 Güncelleme: 19:03:36

Ünlü oyuncu, eşinin rutin kontrolünün ardından bebeğin ultrason fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Oğlum az kaldı kurtaracağım ananın elinden. Farkındayım her şeyin. Günde 2 bütün ekmek yiyen bir kadına karşı neler hissettiğini... "Biri şu kadına içinde bebek var diyebilir mi" feryatlarını duyuyorum... Ultrasonda 2 bütün ekmek bir de sen gözüktün! Doktor ekmeklerin arasında seni bayağı bir aradı :) 26. hafta bitti ve sen tam 1 kilogramsın. Ve bana benziyorsun bence!"

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