Serhat Osman Karagöz'den ultrason paylaşımı

Ünlü oyuncu, eşinin rutin kontrolünün ardından bebeğin ultrason fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Oğlum az kaldı kurtaracağım ananın elinden. Farkındayım her şeyin. Günde 2 bütün ekmek yiyen bir kadına karşı neler hissettiğini... "Biri şu kadına içinde bebek var diyebilir mi" feryatlarını duyuyorum... Ultrasonda 2 bütün ekmek bir de sen gözüktün! Doktor ekmeklerin arasında seni bayağı bir aradı :) 26. hafta bitti ve sen tam 1 kilogramsın. Ve bana benziyorsun bence!"