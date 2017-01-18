Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu

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"Ayşe benim yedi yıllık çok yakın bir arkadaşımdı. İbrahim önce onunla görüşmemi istemiyordu. Ben de o yüzden Ayşe ile görüşmeyi kestim. Meğer, Ayşe eşime yıllar önce göz koymuş, İbrahim de bu yüzden bizim görüşmemizi istememiş. Sonradan bunu anladım."