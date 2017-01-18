MAGAZİN
18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:31:25

  • 1
    1 | 16

    Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın boşanma davası açtığı Eylem Toraman, kendisini dava eden Ayşe T.'ye şok suçlamalarda bulundu.

  • 2
    2 | 16

    Sabah'ın haberine göre; İbrahim Toraman’ın eşi Eylem Toraman, kendisini “İş yerimi basıp bana hakaret etti” diye suçlayıp dava eden Ayşe T. hakkında sert konuştu. Eylem Toraman, şunları söyledi:

  • 3
    3 | 16

    "Ayşe benim yedi yıllık çok yakın bir arkadaşımdı. İbrahim önce onunla görüşmemi istemiyordu. Ben de o yüzden Ayşe ile görüşmeyi kestim. Meğer, Ayşe eşime yıllar önce göz koymuş, İbrahim de bu yüzden bizim görüşmemizi istememiş. Sonradan bunu anladım."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 59 dakika önce
    yazık ahlak din olmayınca böle oluyor işte
  • Misafir 1 saat önce
    "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim."
Kalan karakter : 300