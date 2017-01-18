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Hadise Uludağ’da çıkacağı konseri son anda iptal etti

Hadise, Uludağ'da sahneye çıkmasına bir gün kala konserini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:29:07 Güncelleme: 12:34:57

Uludağ'da düzenlenen White Fest'te sahne alacak olan Hadise, seyircilerle buluşmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımla hasta olduğunu yazdı ve seyircilerden özür diledi ancak işin aslının böyle olmadığı söyleniyor.

Duymayan Kalmasın’da masaya yatırılan iddialara göre Hadise’nin son anda hastayım diyerek konsere katılmamasının sebebi seyircilerle arasında mesafe olmasını istemesi. Sahne ve seyircilerin arasında belirli bir mesafe olmasını isteyen ve bu talebini organizatörlere ileten Hadise, bu istekleri gerçekleşmeyince sahne almasına bir gün kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sahneye çıkmayacağını söyledi. “Sevgili arkadaşlar, çok istememe rağmen ne yazık ki ciddi sağlık problemim nedeniyle yarın WhiteFest’de sizlerle olamayacağım. En kısa sürede buluşmak ümidiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” notuyla bu gelişmeyi duyuran Hadise’nin yerine çıkacak isimse Bengü oldu.

 

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