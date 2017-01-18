MAGAZİN
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Güler Işık tesettüre girdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:52:33

  • 1
    1 | 9

    Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girdi.

  • 2
    2 | 9

    Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık Radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı. Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini  "Duymayan Kalmasın" programında anlattı.

  • 3
    3 | 9

    HASTANEDE KENDİSİNİ YERDEN YERE ATMIŞ
    Yaklaşık iki buçuk yıl önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hisseden ünlü türkücü, doktora gitti. Doktor göğsündeki silikonu aldı ve Işık'ın göğüs kanseri olduğu teşhisini koydu. Işık doktorundan aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 9 saat önce
    En iyisini yapmış, Allah mübarek etsin...
Kalan karakter : 300