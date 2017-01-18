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Fatma Girik'ten iyi haber

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:13:47 DHA

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    İstanbul'da kalça kırığı ameliyatı geçiren Fatma Girik, 45 gün süren hastanedeki tedavisinin ardından aynı kentteki evinde istirahate çekildi. 

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    Girik, "Sağlık durumum çok iyi. Sürekli öldüğümü söyleyerek ömrümü uzatıyorlar. 1 ay sonraki kontrollerin ardından tekrar Bodrum'daki evime döneceğim" dedi.

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    Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Torba Mahallesi'ndeki villasında düşerek kalçasını kıran, İstanbul'da tedavi edildikten sonra aralık ayı başında tekrar düşünce bir kez daha ameliyata alınan 73 yaşındaki Fatma Girik, dün taburcu edildi. 

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