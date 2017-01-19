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"Olanlar Oldu"ya eğlenceli gala

19 Ocak 2017 Perşembe, 06:28:04

Sezonun merakla beklenen filmlerinden ‘Olanlar Oldu’nun galası yapıldı

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    Ata Demirer’in senaryosunu yazıp iki karaktere birden hayat verdiği yeni filmi ‘Olanlar Oldu’ önceki akşam düzenlenen gala gecesinde görücüye çıktı.

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    Hakan Algül’ün yönettiği, Demirer’in başrolü Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon ve Seda Güven’le paylaştığı filmin galasına ünlüler yoğun ilgi gösterdi.

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    Kanyon AVM’deki organizasyona Demet Akbağ, Ali Sunal, Çağlar Ertuğrul, Aras Bulut İynemli, Seda Bakan, Zafer Algöz, Eda Ece, Şinasi Yurtsever, Taşkın Sabah, Cenk Torun, Semih Kaya, Levent Ülgen, Koray Avcı ve Tarık-Gülenay Ünlüoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık iki bin kişilik davetli topluluğu katıldı.

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