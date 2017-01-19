"Olanlar Oldu"ya eğlenceli gala

19 Ocak 2017 Perşembe, 06:28:04 | Güncelleme: 07:43:22
Sezonun merakla beklenen filmlerinden ‘Olanlar Oldu’nun galası yapıldı
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Ata Demirer’in senaryosunu yazıp iki karaktere birden hayat verdiği yeni filmi ‘Olanlar Oldu’ önceki akşam düzenlenen gala gecesinde görücüye çıktı.
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Hakan Algül’ün yönettiği, Demirer’in başrolü Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon ve Seda Güven’le paylaştığı filmin galasına ünlüler yoğun ilgi gösterdi.
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Kanyon AVM’deki organizasyona Demet Akbağ, Ali Sunal, Çağlar Ertuğrul, Aras Bulut İynemli, Seda Bakan, Zafer Algöz, Eda Ece, Şinasi Yurtsever, Taşkın Sabah, Cenk Torun, Semih Kaya, Levent Ülgen, Koray Avcı ve Tarık-Gülenay Ünlüoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık iki bin kişilik davetli topluluğu katıldı.
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TUVANA NEFES KESTİ
Galada konuşan Ata Demirer, “Filmde iki karaktere can verdim, çok zor oldu. Birisi kadın, birisi erkek, geçişlerde zorlandık ama güzel bir şey ortaya çıkardık.
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Döndü karakterinde Demet Akbağ’ın da katkısı var. Yıllar önce aramızda yapmaya başlamıştık. Ben filmdeki kadın rolünü de oynayınca Demet Akbağ’a yer kalmadı.
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Artık bir sonraki filmde rol alacak” dedi. Gecenin en dikkat çekici ismi ise derin dekolteli elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Tuvana Türkay oldu.
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KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI
"Olanlar Oldu" galası, kırmızı halı seremonisi şıklık yarışına sahne oldu.
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Demirer’in smokin giydiği gecede ünlü komedyenin partnerlerinden Türkay, derin bacak ve göğüs dekolteli tuvaleti, Güven ise mini eteğiyle bakışları üzerinde topladı.
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Davetliler de oyunculardan eksik kalmadı. Demet Akbağ, Ali Sunal, Zafer Algöz, Eda Ece gibi isimlerin katıldığı gecede, Aras Bulut İynemli-Bige Önal çifti de şık isimler arasında yer aldı.
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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, objektiflere el ele poz verdi.