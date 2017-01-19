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İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:23:56

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    Zeynep Mutlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu ile Aralık 2011’de aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin 2’nci yıldönümünde de Amerika Miami’de evlenmişlerdi.

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    Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşan çift 2017 yılına ayrı girdi.

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    Yeni yılı İlker İnanoğlu İstanbul'da, Zeynep Mutlu ise kızı Nazlı ile Miami'de karşıladı. 

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