MAGAZİN
İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor
19 Ocak 2017 Perşembe, 09:23:56 | Güncelleme: 09:33:11
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Zeynep Mutlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu ile Aralık 2011’de aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin 2’nci yıldönümünde de Amerika Miami’de evlenmişlerdi.
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Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşan çift 2017 yılına ayrı girdi.
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Yeni yılı İlker İnanoğlu İstanbul'da, Zeynep Mutlu ise kızı Nazlı ile Miami'de karşıladı.
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İlker İnanoğlu da geçtiğimiz gün Miami’ye gitti. Ama eşinin yanına değil! Çünkü artık ipler koptu. İlişkiyi kurtarma çabaları sonuç vermedi.
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Çift boşanmak için mahkemeye başvurdu ve ayrı yaşamaya başladı. (Posta)
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