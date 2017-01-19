Hande Erçel, tüm rakiplerini geride bıraktı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Aşk Laftan Anlamaz'ın yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada 2016’nın 'En Çok Konuşulan Kadın Oyuncusu' oldu. Güzelliği ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Erçel, sosyal medyadaki adına yönelik etkinliklerle ünlü birçok kadın rakibini geride bırakmayı bildi.
Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan ve geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasıyla reklam anlaşması yapan Hande Erçel, bir sosyal medya ölçme ve analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada, birçok ünlü oyuncuyu geride bırakarak, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular arasında birinci sırada yer aldı.
ÜÇ MİLYONA YAKIN İLETİYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ
Açıklanan analiz sonucuna göre Erçel, 2.882.574 iletiyle sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu oldu.