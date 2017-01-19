Hande Erçel, tüm rakiplerini geride bıraktı

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Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan ve geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasıyla reklam anlaşması yapan Hande Erçel, bir sosyal medya ölçme ve analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada, birçok ünlü oyuncuyu geride bırakarak, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular arasında birinci sırada yer aldı.