Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'şıkıdım' siparişi
20 Ocak 2017 Cuma, 06:06:05 | Güncelleme: 06:29:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın organizasyonuyla Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da verilecek konserlerin repertuvarında Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısının da yer almasını istedi
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Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Dışişleri Bakanlığı’nın organize edeceği konser için repertuvar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan şarkı siparişi geldi.
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KORO DEFALARCA SESLENDİRMİŞTİ
Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka’, ‘Katyusha’ gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Megastar Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ parçasının da yer almasını istedi.
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Talep üzerine şef Behzat Gerçeker, koronun birçok kez seslendirdiği şarkıyı repertuvara aldı.
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Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısı koronun en sevilen performansları arasında yer alıyordu.
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St. Petersburg Filarmoni Orkestası’nın müzik direktörü Yuri Temirkanov’un da konuk sanatçı olarak katılacağı konserle ilgili Gerçeker, “İki ülke arasındaki dostluk bu konserlerle daha da pekişecek. Bu nedenle gururluyuz” diye konuştu.