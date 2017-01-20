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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'şıkıdım' siparişi

20 Ocak 2017 Cuma, 06:06:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın organizasyonuyla Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da verilecek konserlerin repertuvarında Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısının da yer almasını istedi

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    Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor. 

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    Dışişleri Bakanlığı’nın organize edeceği konser için repertuvar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan şarkı siparişi geldi.

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    KORO DEFALARCA SESLENDİRMİŞTİ

    Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka’, ‘Katyusha’ gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Megastar Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ parçasının da yer almasını istedi.

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