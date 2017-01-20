Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'şıkıdım' siparişi

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St. Petersburg Filarmoni Orkestası’nın müzik direktörü Yuri Temirkanov’un da konuk sanatçı olarak katılacağı konserle ilgili Gerçeker, “İki ülke arasındaki dostluk bu konserlerle daha da pekişecek. Bu nedenle gururluyuz” diye konuştu.

Mehmet ÇALIŞKAN / GAZETE HABERTÜRK