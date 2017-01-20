MAGAZİN
Sarp Levendoğlu Birce Akalay'ı takipte
20 Ocak 2017 Cuma, 09:52:18 | Güncelleme: 10:34:07
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Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi.
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Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı.
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Boşanmanın ardından Akalay eski eşiyle beraber yer aldığı kareleri ve Levendoğlu'nu sosyal medya hesaplarından da sildi.
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Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı.
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Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay beraber rol aldıkları dizi setinde tanışıp kısa sürede nikah masasına oturmuştu.
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