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Sarp Levendoğlu Birce Akalay'ı takipte

20 Ocak 2017 Cuma, 09:52:18

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    Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

     

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    Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi.

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    Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı.

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