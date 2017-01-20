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Yeni Gelin’e iddialı kadro

20 Ocak 2017 Cuma, 11:18:45

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    SHOW TV’nin büyük merak uyandıran iddialı dizisi ‘Yeni Gelin’in cast çalışmaları tamamlandı. 

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    Jessica May Drociunas’ın âşık olup Anadolu’da yaşayan büyük bir Türkmen aşiretine gelin giden şehirli genç bir kızı canlandıracağı dizide Brezilyalı güzel ve Tolga Mendi’ye, Dağhan Külegeç, Lale Başar, Renan Bilek, Burçin Bildik, Yonca Şahinbaş, Şilan Makal ve Bahar Süer eşlik edecek.

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    Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık gibi isimleri de kadrosunda barındıran dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde Adana’da başlayacak.

    HT MAGAZİN

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