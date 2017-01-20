Yeni Gelin’e iddialı kadro

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Jessica May Drociunas’ın âşık olup Anadolu’da yaşayan büyük bir Türkmen aşiretine gelin giden şehirli genç bir kızı canlandıracağı dizide Brezilyalı güzel ve Tolga Mendi’ye, Dağhan Külegeç, Lale Başar, Renan Bilek, Burçin Bildik, Yonca Şahinbaş, Şilan Makal ve Bahar Süer eşlik edecek.