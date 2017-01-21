90'ların fenomeni Bir Demet Tiyatro'da hayatını kaybedenler
21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:10:28 | Güncelleme: 19:34:25
HABERTURK.COM
Bir Demet Tiyatro oyuncularından ünlü sanatçı Ayberk Atilla bugün hayatını kaybetti
1
1|13
Bir döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'nun oyuncusu Ayberk Atilla hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Aralık ayında da Erdal Tosun bir trafik kazasında hayatında kaybetmişti. İşte o dizide hayatını kaybeden oyuncular....
2
2|13
Erdoğan Dikmen (Burhan Çıtır)
3
3|13
HABERİN DEVAMI
4
4|13
Aydın Tolan (Laz Bakkal)
5
5|13
6
6|13
Gürdal Tosun (Tombalak)
HABERİN DEVAMI
7
7|13
8
8|13
Volkan Saraçoğlu (Numan)
9
9|13
HABERİN DEVAMI
10
10|13
Erdal Tosun, geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Bir Demet Tiyatro'nun unutulmayan isimlerinden biriydi.
11
11|13
12
12|13
71 yaşındaki Ayberk Atilla kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçı bugün hayata gözlerini yumdu.