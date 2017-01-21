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90'ların fenomeni Bir Demet Tiyatro'da hayatını kaybedenler

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:10:28 HABERTURK.COM

Bir Demet Tiyatro oyuncularından ünlü sanatçı Ayberk Atilla bugün hayatını kaybetti

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    Bir döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'nun oyuncusu Ayberk Atilla hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Aralık ayında da Erdal Tosun bir trafik kazasında hayatında kaybetmişti. İşte o dizide hayatını kaybeden oyuncular....

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    Erdoğan Dikmen (Burhan Çıtır)

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