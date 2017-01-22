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Gülşen, iki dadıya 15 bin TL ödüyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:30:32

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    Pop müziğinin yıldız ismi Gülşen, oğlu Azur Benan için tuttuğu 2 dadıya aylık 15 bin TL ödüyor.

     

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    Gülşen 5 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya Barcelona’da evlenmişti. 10 Ocak’ta da oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirmişti. 

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    Çift Bebek’te oturdukları evden taşındı. Rumelihisarı’nda aylık 45 bin TL kirası olan deniz manzaralı, bahçeli, özel güvenlikli 3 katlı bir villada yaşamaya başladılar.

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