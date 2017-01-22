MAGAZİN
Gülşen, iki dadıya 15 bin TL ödüyor
22 Ocak 2017 Pazar, 10:30:32 | Güncelleme: 10:38:29
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Pop müziğinin yıldız ismi Gülşen, oğlu Azur Benan için tuttuğu 2 dadıya aylık 15 bin TL ödüyor.
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Gülşen 5 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya Barcelona’da evlenmişti. 10 Ocak’ta da oğlu Azur Benan’ı dünyaya getirmişti.
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Çift Bebek’te oturdukları evden taşındı. Rumelihisarı’nda aylık 45 bin TL kirası olan deniz manzaralı, bahçeli, özel güvenlikli 3 katlı bir villada yaşamaya başladılar.
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PARALAR AZUR'A
Gülşen oğulları Azur Benan için 2 yabancı dadı tuttu. Dadılarının aylık maaşı toplam 15 bin TL. Bu arada Gülşen ile Ozan Çolakoğlu oğulları adına bankada 1 milyonluk TL’lik hesap açtı.
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Aylık kazançlarının yüzde 15’ini Azur Benan’ın hesabına yatırma kararı aldılar.
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Gülşen bir konserden 80 bin TL aranjör Ozan Çolakoğlu şarkı başına 10 bin dolar alıyor. Bu rakam popstarlar için 20 bin dolara kadar çıkıyor. (Posta)
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