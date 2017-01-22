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Murat Yıldırım ve İman El-Bani Fas'ta ikinci düğünlerini yaptı

22 Ocak 2017 Pazar, 11:09:21 AA

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    Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da yaptıkları düğünle dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman El-Bani çifti, Fas’ta ülkenin geleneklerine göre ikinci bir düğün daha yaptı.

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    Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da yaptıkları düğünle dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman El-Bani çifti, Fas’ta ülkenin geleneklerine göre ikinci bir düğün daha yaptı.

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    Başkent Rabat’ın 25 km güneyinde yer alan Suheyrat kentinde bulunan 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayında yapılan düğüne, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı.

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