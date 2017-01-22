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Murat Yıldırım ise, “Öncelikle bir aile olduğumuz için çok mutluyum, ayrıca iki ülkenin bu düğünde birleşmesinden dolayı çok mutluyum. Bir kişiyi seversiniz sonra onun ülkesini ve insanlarını seversiniz, ben önce İman’ı sevdim ardından Fas’ı, o da önce beni sevdi sonra Türkiye’yi. Eşim ve ailesi çok güzel bir düğün hazırlamış, eşime ailesine ve Fas halkına teşekkür ediyorum. Ülkeler savaşarak değil ancak düğünlerle birleşir.“ diye konuştu.