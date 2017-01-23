Celal’in Coşkun’u ve Yaşar’ı yakaladığı “İçerde”de, olay yerine Yusuf Müdür ve ekibinin gelip ikiliyi gözaltına alması sonrası herkes yeniden Coşkun’un peşine düşecek.
Pazartesi akşamları milyonları SHOW TV ekranına kilitleyen “İçerde”, yine ezber bozacak bir bölümle takipçilerinin karşısına çıkacak. Kebapçı Celal’in, Coşkun’u ve Yaşar’ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir.
Yusuf, Coşkun’u ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır. İfadelerini almak üzere organize şubeye götürür. Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir.