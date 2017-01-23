MAGAZİN
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

“İçerde”, yine ezber bozacak

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:58:30

  • 1
    1 | 5

    Celal’in Coşkun’u ve Yaşar’ı yakaladığı “İçerde”de, olay yerine Yusuf Müdür ve ekibinin gelip ikiliyi gözaltına alması sonrası herkes yeniden Coşkun’un peşine düşecek.

  • 2
    2 | 5

    Pazartesi akşamları milyonları SHOW TV ekranına kilitleyen “İçerde”, yine ezber bozacak bir bölümle takipçilerinin karşısına çıkacak. Kebapçı Celal’in, Coşkun’u ve Yaşar’ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir. 

  • 3
    3 | 5

    Yusuf, Coşkun’u ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır. İfadelerini almak üzere organize şubeye götürür. Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300