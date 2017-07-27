Aleyna Tilki Sen Olsan Bari sözleri - dinle

Okuldaki başarısının ardından tatil döneminde tüm enerjisini müziğe ayıran Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısını görücüye çıkardı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen güzel sesi ile ilgilerin odağı olan genç popçunun yeni şarkısının sözleri merak ediliyor. İşte Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısının sözleri...

Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari adlı şarkısının teaser'ı 24 Temmuz'da yayınlandı ve 819 bin 863 görüntüleme aldı. Şarkısını 26 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturan Tilki'nin yeni şarkısı hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

ALEYNA TİLKİ - SEN OLSAN BARİ (SÖZLERİ)

Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen

Eğer hislerinden pek emin değilsen

Aradığın aşksa en güzelinden

O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden



O sen olsan bari sen olsan bari

O sen olsan bari sen olsan bari

Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden

Olan olmuş zaten o sen olsan bari



Bendeki bu sihri keşke görebilsen

İnan oynatırdın aklını yerinden

Aradığın aşksa en özelinden

O zaman başka açılır kapılar buyurun önden