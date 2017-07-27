Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki Sen Olsan Bari sözleri - dinle

Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari' ile geri döndü

Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı şarkısı 'Cevapsız Çınlama' sayesinde ünlenen Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' müzikseverlerle buluştu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:34:17 Güncelleme: 11:38:20

Okuldaki başarısının ardından tatil döneminde tüm enerjisini müziğe ayıran Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısını görücüye çıkardı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen güzel sesi ile ilgilerin odağı olan genç popçunun yeni şarkısının sözleri merak ediliyor. İşte Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısının sözleri...

Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari adlı şarkısının teaser'ı 24 Temmuz'da yayınlandı ve 819 bin 863 görüntüleme aldı. Şarkısını 26 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturan Tilki'nin yeni şarkısı hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

ALEYNA TİLKİ - SEN OLSAN BARİ (SÖZLERİ)

Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen
Eğer hislerinden pek emin değilsen
Aradığın aşksa en güzelinden
O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden

O sen olsan bari sen olsan bari
O sen olsan bari sen olsan bari
Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden
Olan olmuş zaten o sen olsan bari

Bendeki bu sihri keşke görebilsen
İnan oynatırdın aklını yerinden
Aradığın aşksa en özelinden
O zaman başka açılır kapılar buyurun önden

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