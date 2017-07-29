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'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:08:43

  • 1 'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!
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    İddiaya göre eski manken Ebru Şallı’nın video ve fotoğraf paylaşım sitesi ‘Snapchat’ten çıplak fotoğrafları paylaşıldı.

  • 2 'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!
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    Şallı, çıplak fotoğraflarının internette yayılmasının ardından, o kişinin kendisi olmadığını ve fotoğraf üzerinde oynama yapıldığını, photoshoplu olduğunu ileri sürdü.

  • 3 'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!
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    Hürriyet'tin haberine göre; Yaşananların ardından Şallı, söz konusu fotoğrafları basına vermekle kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle adı açıklanmayan bir kişiden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

  • 4 'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!
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    Bilişim Suçları Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski mankeninin şikayetçi olduğu kişinin sahte isim kullandığı tespit edildi. Savcılık, Şallı’nın dosyaya delil olarak sunduğu fotoğraflarda, özel hayatı ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

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  • 5 'Çıplak fotoğraf' davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok!
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    İTİRAZA RED

    Şallı takipsizlik kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak Şallı’ya ikinci bir şok da mahkemeden geldi. Hakim, Şallı’nın itirazını reddetti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 29 dakika önce
    o resimdeki bal gibi sensin işte amacın prim yapmaktı oldu.
  • Misafir 31 dakika önce
    herkes müstehakını bulur sokaklara layıksa sokak eve layıksa ev
  • Misafir 49 dakika önce
    ne yani hukuksuzluk kanunsuzluk serbest mi simdi yani
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