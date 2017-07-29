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Seda Sayan'dan evlilik kararı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:27:42 İHA

  • 1 Seda Sayan'dan evlilik kararı
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    Bodrum'daki bir mekanda ablasının evliliğinin 10. yıl kutlamasına katılan ünlü sanatçı Seda Sayan mikrofonu eline aldığı gibi sahneye fırladı.

  • 2 Seda Sayan'dan evlilik kararı
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    Eğlenmeye gelenlere şarkı söyleyen Sayan herkesin içinde bir daha evlenmeyeceğini açıkladı. 

  • 3 Seda Sayan'dan evlilik kararı
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    İHA'da yer alan habere göre; 6 kez evlendiğini söyleyen Seda Sayan, "Ablamın evliliğinin 10. yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği niye atıyorsun. 6 kez evlendim ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at. Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Ben başarısızım bu konuda. İyi de bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum. Flört bilmiyorum. Bende böyle bir kadınım" dedi.

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