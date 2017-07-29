3 | 6

İHA'da yer alan habere göre; 6 kez evlendiğini söyleyen Seda Sayan, "Ablamın evliliğinin 10. yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği niye atıyorsun. 6 kez evlendim ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at. Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Ben başarısızım bu konuda. İyi de bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum. Flört bilmiyorum. Bende böyle bir kadınım" dedi.