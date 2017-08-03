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İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:41:56

  • 1 İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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    İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses'in kısa sürede verdiği kilolar çok konuşulmuştu.

  • 2 İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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    Genç şarkıcı yaptığı bir açıklamada; şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekler yemeyi keserek iki haftada yaklaşık 10 kilo verdiğini söylemişti.

  • 3 İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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    İdo Tatlıses'in bugün sosyal medyadan hesabından 'iyi ki zayıfladın he' paylaşımı kafaları karıştırdı! Tatlıses'in karnında oluşan izi gören bazı takipçileri 'mide küçültme ameliyatı' olduğunu iddia etti.

  • 4 İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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    Genç şarkıcı gelen yorumlara: 'Bu arada karnımdaki izi merak edenler için açıklıyorum 40 günlükken geçirmiş olduğum bir ameliyat izi.' cevabını verdi.

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  • 5 İdo Tatlıses mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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