Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı

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Çıkarmayı planladığı albüm çalışmaları için sık sık Londra'ya giden Sali, İngilizce şarkısının aranjesini ve Avrupa yapımcılığını Britney Spears, Mariah Carey gibi isimlerle de çalışan Anthony Marshall'a emanet etmişti. Yani iş arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Ancak öğrendim ki, en son 2013'te futbolcu Hamit Altıntop ile aşk yaşayan güzel şarkıcının siyahi sevgilisi Marshall'la evlilik hayali başka bir bahara kalacak! Çünkü Sali'nin siyahi sevgilisi evli çıktı. Üstelik iki de çocuğu var!