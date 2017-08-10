Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?

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Aleyna Tilki geçen zamanlarda kendisine Instragram üzerinden “Aaa yüzüne ne oldu, dudakların niye şişti? Yoksa estetik mi?” sorusunu yönelten bir takipçisine şu cevabı vermişti: Dudağa, parlak ruj sürmek, estetik mi sayılıyor. Yani yüzüme rujdan başka bir şey sürmüyorum bile. Bir de estetik mi yaptıracağım... Önceki hali sonraki hali yapmışsınız saçma. 16 yaşımda makyaj sıfırdı artık sadece hafif bir ruj v.s. sürebiliyorum ve büyüyorum da o da var.