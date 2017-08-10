Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?

‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla kısa zamanda Youtube’da izlenme rekoru kıran Aleyna Tilki, Instagram hesabına yüklediği son fotoğraf ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
17 yaşındaki Aleyna Tilki'nin Instagram'a koyduğu bu fotoğraf, 'dudaklarına dolgu mu yaptırdı?' sorularını da beraberinde getirdi.
Aleyna Tilki geçen zamanlarda kendisine Instragram üzerinden “Aaa yüzüne ne oldu, dudakların niye şişti? Yoksa estetik mi?” sorusunu yönelten bir takipçisine şu cevabı vermişti: Dudağa, parlak ruj sürmek, estetik mi sayılıyor. Yani yüzüme rujdan başka bir şey sürmüyorum bile. Bir de estetik mi yaptıracağım... Önceki hali sonraki hali yapmışsınız saçma. 16 yaşımda makyaj sıfırdı artık sadece hafif bir ruj v.s. sürebiliyorum ve büyüyorum da o da var.