MAGAZİN

Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:10:00

  • 1 Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?
    1 | 7

    ‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla kısa zamanda Youtube’da izlenme rekoru kıran Aleyna Tilki, Instagram hesabına yüklediği son fotoğraf ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

  • 2 Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?
    2 | 7

    17 yaşındaki Aleyna Tilki'nin Instagram'a koyduğu bu fotoğraf, 'dudaklarına dolgu mu yaptırdı?' sorularını da beraberinde getirdi.

  • 3 Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?
    3 | 7

    Aleyna Tilki geçen zamanlarda kendisine Instragram üzerinden “Aaa yüzüne ne oldu, dudakların niye şişti? Yoksa estetik mi?” sorusunu yönelten bir takipçisine şu cevabı vermişti:  Dudağa, parlak ruj sürmek, estetik mi sayılıyor. Yani yüzüme rujdan başka bir şey sürmüyorum bile. Bir de estetik mi yaptıracağım... Önceki hali sonraki hali yapmışsınız saçma. 16 yaşımda makyaj sıfırdı artık sadece hafif bir ruj v.s. sürebiliyorum ve büyüyorum da o da var.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?
    4 | 7
  • 5 Aleyna Tilki dudaklarına estetik mi yaptırdı?
    5 | 7
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000