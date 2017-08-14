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Eşi Beren Saat’le Bodrum’da tatil yapan Doğulu’nun, “Geçen ayki konserde dört saat yol beni çok yordu. Yine 4 saat sahnede kalmamı istiyorsanız, deniz uçağı isterim” talebi üzerine hemen deniz uçağı kiralandı.