Kenan Doğulu, cumartesi günü Alaçatı’da verdiği konsere deniz uçağıyla gitti. Uçağı ünlü popçunun talebi üzerine mekânın işletmecilerinin kiraladığı öğrenildi.
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, ünlü popçu konser bitimi Harbiye konserine hazırlanmak için İzmir üzerinden uçakla İstanbul’a döndü.
4 SAAT YOL BENİ YORUYOR
Kenan Doğulu, Alaçatı’daki bir mekanda ikinci konserini verdi. Mekâna deniz uçağıyla gelen popçunun işletmecilere deniz uçağı şartı koştuğu ortaya çıktı.
Eşi Beren Saat’le Bodrum’da tatil yapan Doğulu’nun, “Geçen ayki konserde dört saat yol beni çok yordu. Yine 4 saat sahnede kalmamı istiyorsanız, deniz uçağı isterim” talebi üzerine hemen deniz uçağı kiralandı.
KONSER ALANINA BOTLA ÇIKTI
Mekana deniz uçağıyla gelen Doğulu, konser alanına botla çıktı. Karaya adım atar atmaz hazırlanıp kendini sahneye atan ünlü popçu, sözünü tutup dört saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.