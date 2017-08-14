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Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:50:24

  • 1 Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem
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    Kenan Doğulu, cumartesi günü Alaçatı’da verdiği konsere deniz uçağıyla gitti. Uçağı ünlü popçunun talebi üzerine mekânın işletmecilerinin kiraladığı öğrenildi.

  • 2 Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem
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    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, ünlü popçu konser bitimi Harbiye konserine hazırlanmak için İzmir üzerinden uçakla İstanbul’a döndü.

  • 3 Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem
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    4 SAAT YOL BENİ YORUYOR

    Kenan Doğulu, Alaçatı’daki bir mekanda ikinci konserini verdi. Mekâna deniz uçağıyla gelen popçunun işletmecilere deniz uçağı şartı koştuğu ortaya çıktı.

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  • 4 Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem
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    Eşi Beren Saat’le Bodrum’da tatil yapan Doğulu’nun, “Geçen ayki konserde dört saat yol beni çok yordu. Yine 4 saat sahnede kalmamı istiyorsanız, deniz uçağı isterim” talebi üzerine hemen deniz uçağı kiralandı.

  • 5 Kenan Doğulu şart koştu: Uçak olmadan gelmem
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    KONSER ALANINA BOTLA ÇIKTI

    Mekana deniz uçağıyla gelen Doğulu, konser alanına botla çıktı. Karaya adım atar atmaz hazırlanıp kendini sahneye atan ünlü popçu, sözünü tutup dört saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. 

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