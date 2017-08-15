Bersun Goriça hayatını kaybetti - Bersun Goriça kimdir?

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu Bersun Goriça hayatını kaybetti.



Usta oyuncu ile ilgili acı haberi Instagram adresinden duyuran ses sanatçısı Onur Akay, “Sanat camiasında yaprak dökümü devam ediyor. Usta tiyatro ve sinema sanatçımız Bersun Goriça’yı 78 yaşında kaybettik. Onu Melek, Karagümrük gibi dizilerde izlemiştik. Gülüm adlı sinema filminde ise, Tarık Akan ve Okan Bayülgen’le oynamıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yetişen Ayşe Bersun Goriça’nın mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.



BERSUN GORİÇA KİMDİR?



İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yetişen sinema ve dizi oyuncusu Ayşe Bersun Goriça, 1939 yılında dünyaya geldi. Goriça, en son yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı “Gülüm” adlı sinema filminde oynamıştı. Çok sayıda tiyatro oyunu sahneye koyan ünlü oyuncu, başta Melek ve Karagümrük olmak üzere, Bütün Çocuklarım, Büyük Buluşma, Aşk Kapıyı Çalınca ve Demir Leblebi gibi çok sayıda televizyon dizisinde de izleyici ile buluştu.

Bersun Goriça