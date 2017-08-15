Ebru Yaşar'ın paylaşımı olay oldu! Tektaş yüzüğü...

Ebru Yaşar, 2015 yılında dünya evine girdiği Necat Gülseven'den düğün hediyesi olarak 6 karatlık tektaş hediye almıştı. Belçika’dan getirtilen taşlarla özel olarak tasarlanan yüzüğün fiyatının 500 bin lira olduğu belirtilmişti.



"O NASIL BİR YÜZÜK EBRU?"



Güzel şarkıcı, eşinin hediye ettiği servet değerindeki yüzüğün kızının parmağında görüldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaştı.



Yaşar, Instagram hesabından yayımladığı kareye, "Kızım yüzüğüme ortak olursa" notunu düştü. 39 yaşındaki şarkıcının takipçileri, "O nasıl bir yüzük Ebru?", "Anladık yüzüğünüzün taşı büyük", "Maşallah yüzük değil meteor mübarek" şeklinde yorumlar yazması dikkati çekti.

Ebru Yaşar