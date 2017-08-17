Kuzey Vargın son yolculuğuna uğurlandı

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Vargın'ın Türk sineması için çok değerli bir isim olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Nuri Alço, "Yeşilçam'ın gerçekten başı sağolsun Türk sinemasının çok değerli jönlerinden biriydi. Aslan gibi aslandı. Bileğini bükecek öyle yürekli bir insan yok. Yüreği de bileği de çok sağlam, çok güzel bir insandı. Çok dobraydı ve festivallerde hepimizi yere yatırırdı. Adana'da olsun Altın Koza'da Antalya'da olsun hayatı yaşamış, sinemanın içinde olan yaşayan bir insandı çok severdi sinemayı da güzel bir insandı zamansız gitti. Bu ara çok hakikaten üst üste geldi. Bizim yeşilçam krizi maalesef yapacak bir şey yok. En son hastalığında bile Marmariste evine ziyarete gittiğimde yine espri yapan espri yapmadan duramayan, hiç hastalığını umursamayan güzel bir insan. Çok anılarımız var tabi ki onunla yani anlatılacak çok şeyler var. Yaşanmış çok güzel şeyler var ama onlar yerinde kalıyor onların hayaliyle yaşıyoruz zaten şu anda. Geri vitesi olmayan çok güzel bir insan. Başımız sağ olsun güzel bir dostumu kaybettim gerçekten" dedi.