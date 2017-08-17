Oyuncu Pelin Öztekin, 153 kilo olunca 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. 22 ayda 90 kilo verip 63 kiloya düşen Öztekin, 3 yıl önce başladığı yolculuğun son etabını da tamamladı.
Verdiği kilolardan sonra vücudunun bazı bölgeleri deforme olan Öztekin, fit bir görünüme kavuşmak için ameliyat masasına yattı. Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına: "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da 360 body lift operasyonu ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." mesajını yazdı.
İşte 22 ayda 90 kilo verip 63'e kiloya düşen Pelin Öztekin'in inanılmaz değişimi...