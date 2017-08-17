MAGAZİN

Pelin Öztekin ameliyat oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:02:19

  • 1 Pelin Öztekin ameliyat oldu
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    Oyuncu Pelin Öztekin, 153 kilo olunca 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.  22 ayda 90 kilo verip 63 kiloya düşen Öztekin, 3 yıl önce başladığı yolculuğun son etabını da tamamladı.

  • 2 Pelin Öztekin ameliyat oldu
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    Verdiği kilolardan sonra vücudunun bazı bölgeleri deforme olan Öztekin, fit bir görünüme kavuşmak için ameliyat masasına yattı. Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına: "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da 360 body lift operasyonu ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." mesajını yazdı.

  • 3 Pelin Öztekin ameliyat oldu
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    İşte 22 ayda 90 kilo verip 63'e kiloya düşen Pelin Öztekin'in inanılmaz değişimi...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    güzellik, her zaman kadına yakışmıştır..
  • Misafir 4 dakika önce
    gerçekten güzelmiş. Dış güzellik açısından.
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