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Verdiği kilolardan sonra vücudunun bazı bölgeleri deforme olan Öztekin, fit bir görünüme kavuşmak için ameliyat masasına yattı. Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına: "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da 360 body lift operasyonu ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." mesajını yazdı.