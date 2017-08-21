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Bergüzar Korel: Tur şirketleri bu işi paraya çevirmişler

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:23:03

  • 1 Bergüzar Korel: Tur şirketleri bu işi paraya çevirmişler
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    Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’deydi. Kendisine ait olan  adlı mekana gelen oyuncu, burada uzun zamandır görüşemediği dostlarıyla buluştu.

  • 2 Bergüzar Korel: Tur şirketleri bu işi paraya çevirmişler
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    Hürriyet'in haberine göre; Bergüzar Korel’e geçtiğimiz günlerde kafesine gelen Arap hayranları soruldu.

  • 3 Bergüzar Korel: Tur şirketleri bu işi paraya çevirmişler
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    Ünlü oyuncu haberi gazetelerde okuduğunu belirterek, "Son zamanlarda çok gelmeye başladılar. Önceleri nereden geliyorlar diye anlam veremiyorduk. Öğrendik ki tur şirketleri bu işi ticarete çevirmiş. Hatta bir tanesi geçenlerde kafe çalışanına para bile teklif etmiş 'Bergüzar hanımın geldiği günler bize haber verin. Biz de sizi görelim” demişler.  Benim için Arap hayranım da aynı Arjantinli hayranlarım da" dedi.

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  • 4 Bergüzar Korel: Tur şirketleri bu işi paraya çevirmişler
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