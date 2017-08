İşte Vatan Şaşmaz cinayetinin karanlık kalan noktaları

4 | 19

Bulundurma ruhsatlı tabancayı tamire götürebilmek için bile özel izin gerekirken, üstelik bu otelde her daim, can güvenliğinin en üst düzeyde olması gereken yerli yabancı siyasiler vs. kalırken bu güvenlik ihmalinden kim sorumlu? Silah ruhsatı alabilmek için can ve mal güvenliğinin tehlikede olması lazım. Filiz Aker nasıl bir tehlike altındaydı ki ona silah bulundurma ruhsatı verildi? Ve kritik bir başka soru: Beş el ateş ediliyor ve hiç kimse hiçbir şey duymuyor! Eğer susturucu yoksa, bu mümkün mü?