Eda Erol ile Alişan ayrıldı mı?

Haziran ayında Alişan ile nişanlanan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram hesabından paylaşılan not sosyal medyayı salladı.





Erol'un hesabından, 'çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. Her şey için teşekkür ederim' mesajı yayınlandı.

Yayınlanan bu mesajdan sonra Erol'a yorum yağdı.

Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol kendi hesabından yaptığı paylaşımla kardeşinin Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu.

Alişan ile Eda Erol'un kasım ayında evlenecek.

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