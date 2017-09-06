Cem Yılmaz'dan 'vergi' iddialarına yanıt

Cem Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları yazdı: "İftirada bugün! Teknem Amerikan bayraklıymış ve vergi kaçırıyormuşum! Etrafta teknelerin % 80 den fazlası Amerikan bayraklı olmasına rağmen benim teknem 9 yıldır Türk bayraklı ve İstanbul Limanı'na kayıtlı! Vergi kaçırma konusuna gelince! Buna ancak gülerim. Ahlaksız ve çaresiz insanların nelerle uğraştığını hepiniz görün istedim! Demek bu habere göre bütün Amerikan bayraklı teknelerin sahibi 'uyanık ve vergi kaçakcısı'. İyi demek ki ben bunlardan değilim. Bilin bunları."



Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cem Yılmaz 2016 yılında 5.2 milyon lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri listesine 89. sıradan girmişti.

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