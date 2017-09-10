Demet Akalın çok kızdı: Ay senden şarkı falan isteyen yok!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Emre Kaya'ya böyle karşılık verdi: Ay senden şarkı falan isteyen yok. 'Anma adımı' dedikçe her gün ağzındayım yeter be! Sana vereceğim manşeti susana veririm!

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