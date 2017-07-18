Modanisa
MODA

Bu yaz ne giysem?

Bu sene, enerji ve huzur veren tonlar ile pozitif duyguyu ifade esintiler hakim olacak

18 Temmuz 2017 Salı, 13:02:19 Güncelleme: 13:16:30

Sürekli değişen trendler ile birbirini tamamlayan aksesuarlar bu yaz farklı seçenekler ortaya çıkarıyor. Enerji ve huzur veren tonların kullanıldığı koleksiyonlar yaz aylarının stilini şekillendiriyor. Renklerin hitap ettiği pozitif duygu ve düşünceler tasarımlarda canlanıyor. Modern dokunuşlu kombinlerin özgün stilini yaz esintilerinden ilham alarak hazırlanan, abiyeden ayakkabıya, zarif şallardan günlük kıyafetlere kadar trendy seçeneklerini Modanisa'nın internet sitesinde...

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