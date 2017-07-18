Sürekli değişen trendler ile birbirini tamamlayan aksesuarlar bu yaz farklı seçenekler ortaya çıkarıyor. Enerji ve huzur veren tonların kullanıldığı koleksiyonlar yaz aylarının stilini şekillendiriyor. Renklerin hitap ettiği pozitif duygu ve düşünceler tasarımlarda canlanıyor. Modern dokunuşlu kombinlerin özgün stilini yaz esintilerinden ilham alarak hazırlanan, abiyeden ayakkabıya, zarif şallardan günlük kıyafetlere kadar trendy seçeneklerini Modanisa'nın internet sitesinde...

Modanisa