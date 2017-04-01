Kenan Doğulu, Tahribad- ı İsyan grubu için ilk kez hip hop yapımcılığı yapacak

Kenan Doğulu, Tahribad- ı İsyan grubu için ilk kez hip hop yapımcılığına soyundu. Doğulu’nun desteğiyle gruplarıyla aynı adı taşıyan ilk profesyonel kayıtlarını dinleyicilerle buluşturan Tahribad-ı İsyan’la, doğup büyüdükleri Sulukule’de buluştuk. Birlikte gezerken sokaktan geçen hemen herkes onlara selam verdi, özellikle yaşlılar sevgilerini dile getirdi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre grubun sahne isimleri Zeng, Slang ve V.Z olan üyeleri Burak Kaçar, Asil Koç ve Veysi Özdemir amaçlarının herkese bir şeylerin başarılabileceğini göstermek olduğunu söylüyor...

‘DERTLİ AİLELERİN ÖNCÜSÜYÜZ’

İlk albümünüz hayırlı olsun. Grubun kuruluşundan ve ilk albümünüzden bahseder misiniz?

Zen-g (Burak Kaçar): 2008 yılında Asil’le (Koç) ilk tanışmamızdan sonra bir şeyler yapmaya karar verdik. Bir yıl kadar sadece şarkı yazdık. Birkaç kere kayıt almayı denemiştik, yetersizlikten dolayı yapamadık. Sonra bu çırpınışlarımızı Sulukule Çocuk Sanat Atölyesi’nin kurucularından Funda Hanım gördü, bize inandı ve böyle şeylere alevlendirdi. İlk kayıtlarımızı almak için bizi rica minnet kendi arkadaşlarının stüdyolarına soktu. Sonra yavaş yavaş yaptığımız müziğin değerini anladık. Aynı rap müziğin ve amacının ne olduğunu öğreniyorduk. Sonra “Bizim bir sorunumuz var. Bunları bir yerinden tutup anlatmamız gerek” dedik ve Tahribad-ı İsyan kuruldu.

Slang (Asil Koç): Tahribad-ı İsyan 3 kişiden oluşan bir oluşum değil, arkamızda bu oluşumun içinde bulunan, o sorunları yaşayan Sulukuleli gençler var. Dertleri olan aileler var. Biz bunların öncüleriyiz. Zen-g: Albüm, 16 şarkı arasından seçilmiş 8 şarkıdan oluşuyor. Her parçada hayatımızın ve İstanbul’un renklerini anlatıyoruz. Bu albümü dinleyen herkes Sulukule’den İstanbul’dan gençlerin, yaşadığı zorluklardan, çektiğimiz sıkıntılardan haberdar olabilir.

‘DOĞULU, YENİ UFUKLAR AÇTI’

Kenan Doğulu’yla nasıl bir araya geldiniz?

Slang: Kenan Doğulu bir yerde bizi izlemiş, ismimizi not almış ve bir süre sonra aklına gelmiş. Murat Çekem de bizi biliyor, o sırada Doğulu’ya sunmuş, o da “Ben bu çocukları biliyorum” demiş. Bu vesileyle onunla tanıştık, biz ona inandık o da bize inandı. Duruşumuzu bozmadan onunla çalışmak bizim için çok önemliydi, bunu yapmadan bir popçuyla çalışmak gerçekten zor, buna dikkat etmeye çalıştık ama aslında Kenan Doğulu’nun bizimle çalışma nedeni de buymuş. Bir araya gelip albümü yaptık.

Zen-g: Kenan Abi’yle aramızda patron-çalışan ilişkisi olmadı. Abi-kardeş çerçevesi içinde muhabbet ettik ve işimize odaklandık. Şarkılarımızı aldık, içinden 8 tane seçtik, Kenan Abi’ye dinlettik ve çalışmalar başladı. Amerika’ya kıyasla Türkiye’de hip hop oldukça maliyetli bir olay. Bizim o prodüksiyonu bulmamız maddi açıdan oldukça zordu. En büyük kazancımız amatör parçalarımızın usta ellerde olmasıydı, bunu da bize Kenan Doğulu sağladı. Bize belki de en büyük katkısı, yaptığımız işi yamultmadan, eğmeden dinleyiciyle buluşturması oldu. Kenan Doğulu’yla çalışmak çok zevkli, eğlenceli ve eğitici. Biz onu tanımadan önce sıradan bir popçu zannediyorduk. Altyapımızın altına değişik enstrümanlar çalmaya başladı, bizi gaza, yeni ufuklar açtı.

'YILMAMAK GEREK'

İsminizde bahsedilen bir isyan var. Kime isyan ediyorsunuz?

V.Z (Veysi Özdemir): Aslında isyanımız Sulukule’nin yıkımına odaklı değil, hayatın içindeki bazı olaylar da seni yıkar. Savaşmak ve orada kalmaktır önemli olan, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğun durumlar seni yıldırıyorsa eğer kaybetmeye mahkûmsundur. Biz “İnsanların aklına neden başarmayı sokamayalım?” sorusuyla yola çıktık. Onların doğru yolu bulabilmesi için ışık olmaya yola çıktık.

Slang: Bizim isyanımız şarkılarımızda mevcut. Sulukule’de evlerden çok hayallerimiz yıkıldı. İsyanın kıvılcımı aslında bu yıkımdan başladı, zaman ilerledikçe de içimizdeki isyan ortaya çıktı.

Zen-g: Sulukule bizim isyan ettiğimiz şeylerin küçültülmüş hali, burada isyan ettiğimiz şeylerin küçültülmüş halini bulabilirsiniz.

'OYUNCULUK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Eğlence dünyasının temelini oluşturan bir yerde büyüdünüz. Bundan sonra neler bekliyor sizi?

Zen-g (Burak Kaçar): Kliplerimiz çok seviliyor, çok zor bir iş olmasına rağmen oyunculuk da var hayallerimizde.

Slang (Asil Koç): İleride bizi yansıtabilecek senaryolar olursa oyunculuk yapmayı düşünüyoruz.

'AKILLI DAVRANMAYI BAŞARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hip hop daha çok genlerin sevdiği bir müzik türü. Sizin dinleyicileriniz de gençler mi?

Slang (Asil Koç): Bizim kitlemiz biraz daha değişik olmaya başladı. Konserlerimize her yaştan insan geliyor. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Yaptığımız müziğin özünde olan şeyi, akıllı davranmayı başarmaya çalışıyoruz.

Zen-g (Burak Kaçar): Akıllı davranmak olayını iyi yapınca, açıkçası argoda akıllı davranınca, her yaştan kitleye hitap edebiliyoruz. Gerçek bir rap’çi olunca herkes dinliyor.

'ŞEBNEM FERAH BİZİ GAZA GETİRDİ'

Albümde birçok sanatçıyla düetleriniz var.

Zen-g (Burak Kaçar): Evet. Fuat Abi’yle (Güner) önceden çalışmıştık, bize destek olmuştu. Teşekkür etmek için albümümüze davet ettik, bizi kırmadı.

Slang (Asil Koç): Şebnem Ferah’la düet yapmamızsa tam bize uyan bir şey. Onun duruşuna, ağırlığına ve ‘Cam Kırıkları’ parçasına tutulmuştuk. Olursa güzel olur düşüncesiyle bir parça yaptık ve Şebnem Ferah’a sunduk. “Tüylerim diken diken oldu” şeklinde geri dönüş yapması hem bizi gaza getirdi, hem de şarkının daha da anlamlı

'AMAÇLARI AYRIMCILIK VE TABULARA DİKKAT ÇEKMEK'

TAHRİBAD-I İsyan’ın ilk albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Kenan Doğulu, “Çocuklardan ilk kez 13. İstanbul Bienali’nde çağdaş sanatçı Halil Altındere’nin ‘Wonderland’ adlı video çalışmasıyla haberdar oldum. Üzerimdeki etkisi birkaç gün sürdü. Tüm zorluklara rağmen yaptıkları işe tutunmaları, umutlarını kaybetmemeleri, genç yaştaki yetenekleri ve değindikleri konuları daha geniş kitlelere duyurma isteği albüm kararı almamızı etkiledi. Zira öyle yeteneklerin uzun süre gizli kalmayacağına inanıyorum” diyor.

Grubun yolunun açık olduğunu düşündüğünü belirten Kenan Doğulu, “Amaçları yaşadıkları çevreyi güzelleştirmek, bizzat yetiştirdikleri kendilerinden sonraki nesle faydalı olmak ve ayrımcılık ile tabulara dikkat çekmek. Bu, bizlerin de heyecanla yürüttüğü bir proje oldu. Hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorum” diye konuşuyor. Daha önce birkaç konserinde grubu sahneye davet eden Doğulu, “Albümün çıkmasıyla birlikte yeni çalışmalarımız da olacak” diyor.

Albüm nasıl tepkiler aldı?

V.Z (Veysi Özdemir): Çıktıktan sonra anneme götürdüm, bana inanmadığı için pişman olduğunu gördüm, tarifsiz bir sevinç vardı yüzünde. Sokaktan geçen abilerimiz bizimle “Ne zaman çıkacak?” diye dalga geçiyordu. Çıktıktan sonra işyerine götürdüm, arkadaşlarımızın kafalarını sallaması hoşuma gitti. Hayalimizi gerçekleştirdik.

Slang (Asil Koç): Albüme inanmamalarının nedeni aslında sosyolojik. Albüm çıktıktan sonra yüzlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemezdi. Duruşu bozmadan, kemik kitleyi dağıtmadan, arkamızda olduklarını görmek en büyük kazancımız oldu.

Peki tanınmak sizi değiştirir mi?

Slang: Hip hop kültürünün temelinde birlik beraberlik yatıyor. Bunu bozar ve değişirsen kendinle çok büyük çelişki içine düşersin. Biz olduğumuz şeyden uzaklaşmak istemiyoruz. Hatta bir şarkımızın başlangıcı “ Tahribad- ı İsyan üyeleri tam bir pisliktir ama tükürdüklerini yalamazlar.”