Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 04:32:02 | Güncelleme: 04:49:09
HABERTURK.COM
Son yılların kas modasına uyan Irmak Ünal vücudunun sırrını Gazete Habertürk'ten Esin Övet'e açıkladı
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Son yılların en moda hareketi kaslı kadınlar. Yani kadınlar, erkeklerin baklavalarını da ellerinden almış durumda. En son kaslı kadınımız ise Irmak Ünal. 2 çocuk annesi Irmak Ünal’ın yağ oranı 14 ve her gün kaslarını ayna karşısına izliyor. Malum kaslı erkeklerin hareketidir bu. Kendi eserlerini izlemeye ve izlettirmeye bayılırlar.
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Ben de Irmak’ı aradım, “Alo Irmak, nedir bu kas merakı, neden her gün kaslarını izliyorsun?” dedim. Hatta daha da fazlasını konuştuk. Mesela babası Cihan Ünal’ın evine spor salonu kurduklarını, 6 yaşındaki kızının 4 yaşında et yemeyi bıraktığını ve pesketeryan olduğunu... Şimdi tabii uzmanların sesi yükselecek. Çünkü Irmak Ünal 6 yaşındaki kızının bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor.
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Irmak nedir bu kas mevzusu?
Kaslarını neden izliyorsun? Karnımı açıyorum, olay oluyor. Normal açıp bakıyorum Esin. Ne kadar gelişim göstermişim diye. Sonuç olarak sana da söylüyorum, her gün spor yapan insanların motivasyonunu artırıyor. Herkes spor yaparken paylaşım yapmalı. Sen mesela paylaşım yapınca bayılıyorum. Ama spor yaparken payla- şım yapmayınca motivasyonunun düştüğünü anlıyorum.
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Bu kaslar ne kadar sürede oldu?
Aslında çok uzun zamandır spor yapıyorum. Yağ yüzdemi eski haline getirince tekrar çıktı ortaya. Yağ yüzdesinin düşmesi, doğru beslenme ve yaptığım antrenmanla ilgili.
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Bunun için özel bir çaba mı harcıyorsun?
Ben sporumu paylaşıyorum. Ve çok emek verdiğim bir şey olduğu için buna bakarak motive olan insanlar var. Yurtdışında örnekleri var. Ben onun gibi bir şey yapıyorum. Çok güzel geri dönüş alıyorum, mutlu oluyorum. Özel bir çaba yok.
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Yağ oranın kaç?
Yüzde 14.
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Bir dönem Mustafa Sandal, yağ oranı yüzde 14 olduğu için çok övünürdü. Her televizyon programında kaslarını gösterirdi.
İlahi Esin. Evet kadın olarak düşük bir yağ oranı. Ancak sağlıksız değil. Her şeye dikkat ediyorum. Yağ, karbonhidrat...
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Erkekler genellikle yumurta ve tavukla besleniyorlar kasları için.
Ben et yemiyorum. Kızım 4 yaşında et yemeyi bıraktı, ben de onunla birlikte bıraktım. Kızım bana bir gün, “Ben hayvanları yemek istemiyorum” dedi. Ben de onunla birlikte karar verdim ve o günden beri et yemiyorum. Kızım şu an 6 yaşında. Balıkla besleniyoruz. Ama bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor. Ona asla itiraz etmem.
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Kızın 6 yaşında ve et yemiyor mu?
Evet pesketeryan. Balık yediği için pesketeryan deniyor. Ama balığı da tamamen bırakacak.
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Şimdi uzmanların sesi çok yükselecek Irmak. “Et önemli” denir.
Uzmanların sesi hiç yükselmesin. Çok iyi doktorum var. Çok iyi araştırma yaptım. Kan sayımları da yapıldı. Her şeyi yapıldı kızımın, her şey normal. Et zannettiğimiz kadar masum ve vazgeçilmez değil.
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Peki, süt, yumurta, peynir.
İnek sütü asla. Hiç vermedim. Bizim eve sadece keçi sütü, keçi lor peyniri giriyor. Onun dışında asla yemiyorlar. İnek sütünde çok fazla katkı maddesi var.
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Eşin ve baban Cihan Ünal da spor yapıyor.
Biz çocuklarımızın gözü önünde spor yapan bireyleriz. Spor yaparak ve sağlıklı beslenerek örnek oluyoruz çocuklarımıza. Babamın Kıbrıs’taki evinin alt kısmını spor salonuna çevirdik. Oraya gittiğimiz zaman her gün muhakkak birlikte spor yapıyoruz. Babama karın çalıştırıyorum. Yürüyoruz, koşuyoruz. Çok sağlıklı ve fit.