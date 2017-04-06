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Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 04:32:02 HABERTURK.COM

Son yılların kas modasına uyan Irmak Ünal vücudunun sırrını Gazete Habertürk'ten Esin Övet'e açıkladı

  • 1 Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı
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    Son yılların en moda hareketi kaslı kadınlar. Yani kadınlar, erkeklerin baklavalarını da ellerinden almış durumda. En son kaslı kadınımız ise Irmak Ünal. 2 çocuk annesi Irmak Ünal’ın yağ oranı 14 ve her gün kaslarını ayna karşısına izliyor. Malum kaslı erkeklerin hareketidir bu. Kendi eserlerini izlemeye ve izlettirmeye bayılırlar. 

  • 2 Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı
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    Ben de Irmak’ı aradım, “Alo Irmak, nedir bu kas merakı, neden her gün kaslarını izliyorsun?” dedim. Hatta daha da fazlasını konuştuk. Mesela babası Cihan Ünal’ın evine spor salonu kurduklarını, 6 yaşındaki kızının 4 yaşında et yemeyi bıraktığını ve pesketeryan olduğunu... Şimdi tabii uzmanların sesi yükselecek. Çünkü Irmak Ünal 6 yaşındaki kızının bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor.

  • 3 Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı
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    Irmak nedir bu kas mevzusu?

     

    Kaslarını neden izliyorsun? Karnımı açıyorum, olay oluyor. Normal açıp bakıyorum Esin. Ne kadar gelişim göstermişim diye. Sonuç olarak sana da söylüyorum, her gün spor yapan insanların motivasyonunu artırıyor. Herkes spor yaparken paylaşım yapmalı. Sen mesela paylaşım yapınca bayılıyorum. Ama spor yaparken payla- şım yapmayınca motivasyonunun düştüğünü anlıyorum.

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