Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı

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Bunun için özel bir çaba mı harcıyorsun?

Ben sporumu paylaşıyorum. Ve çok emek verdiğim bir şey olduğu için buna bakarak motive olan insanlar var. Yurtdışında örnekleri var. Ben onun gibi bir şey yapıyorum. Çok güzel geri dönüş alıyorum, mutlu oluyorum. Özel bir çaba yok.