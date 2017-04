Irmak Ünal vücudunun sırrını açıkladı

8 | 16

Erkekler genellikle yumurta ve tavukla besleniyorlar kasları için.

Ben et yemiyorum. Kızım 4 yaşında et yemeyi bıraktı, ben de onunla birlikte bıraktım. Kızım bana bir gün, “Ben hayvanları yemek istemiyorum” dedi. Ben de onunla birlikte karar verdim ve o günden beri et yemiyorum. Kızım şu an 6 yaşında. Balıkla besleniyoruz. Ama bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor. Ona asla itiraz etmem.